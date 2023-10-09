خلال السنوات الماضية، نالت سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات شعبية واسعة ضمن فئة الشباب في جميع أنحاء العالم، نظير هويتها الجريئة والعصرية. وبفضل جمال تصميم مركباتها واستخدام لأحدث التكنولوجيا وأكثرها ابتكارا، استطاعت «أومودا»، العلامة التجارية الناشئة، أن تتبوأ مكانة متميزة ضمن قطاع صناعة السيارات العالمي. فوفقا لأحدث البيانات الصادرة، نجحت «أومودا» في بيع 16.686 وحدة في شهر أغسطس، محققة بذلك نموا شهريا بنسبة 6.04%، ومتجاوزة الـ 100.000 وحدة ضمن مبيعاتها التراكمية لعام 2023.



ريادة جمال التصميم وتوسيع الأفق العالمية



تم تأسيس العلامة التجارية «أومودا» بطموح راسخ نحو الوصول إلى مصاف شركات صناعة السيارات المرموقة عالميا. فمن خلال أسلوب تصميم رائد ورؤية مبتكرة لآلية التنقل، تواصل «أومودا» مسيرتها في تحقيق طموحات جيل جديد من الشباب من جميع أنحاء العالم.



يذكر أن «أومودا» تركت بصمتها في أكثر من عشر دول ممتدة من جنوب شرق آسيا، إلى أوروبا، وأستراليا، وحتى أميركا الجنوبية. ومع كل خطوة ضمن مسيرتها العالمية، تكرس «أومودا» كل جهودها لتطوير أنظمة الخدمة وجودة مركباتها، ومنح عملائها حول العالم تجربة قيادة استثنائية.



«أومودا» الراعي الرسمي لبطولة التنس الدولية للسيدات في إسبانيا



كان شهر أغسطس شهرا استثنائيا لـ «أومودا»، حيث تم إطلاق الطرازين المتميزين OMODA 5 وOMODA 5 EV خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، وشاركت المؤثرة الإندونيسية ناتا تجربتها الممتازة في قيادة OMODA 5 EV مع زوار المعرض، كما حازت OMODA 5 وبجدارة على جائزة المعرض لـ «أفضل سيارة دفع رباعي للاختبار القيادة»، مؤكدة بذلك تفوقها وتميزها. وفي طرقات كوستاريكا الخلابة، تم تجربة قيادة OMODA 5، حيث تداخل جمال الطبيعة مع روعة التكنولوجيا. وفي إسبانيا، أصبحت OMODA 5 السيارة الرسمية لبطولة ITF W100 Disa Gran Canaria لتنس السيدات الدولية، مساهمة بذلك في نقل الفرق الرياضية المشاركة وعرض تجربة قيادة لا مثيل لها في الوقت ذاته.



OMODA 5 EV تنطلق في مسار ثابت نحو النقل البيئي الذكي



كعلامة تجارية صممت خصيصا لفئة الشباب العالمي، تولي «أومودا» أهمية قصوى لآراء واهتمامات هذه الشريحة الأصغر عمرا، بهدف تصميم منتجات متوافقة مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. وتحقق «أومودا» التطلعات المستقبلية لهذه الفئة من خلال السعي لتوفير نقل كهربائي، ذكي، ومبتكر، حيث أطلقت مؤخرا الطراز OMODA 5 EV الجديد كليا، والذي يتوافق مع آخر تطورات التكنولوجيا الذكية وتوجهات التصميم العصرية واستخدامات الطاقة المتجددة.



وبينما يتبع هذا الطراز فلسفة «أومودا» التصميمة «فن الحركة»، فهو يسعى في الوقت نفسه لتجسيد جماليات الضوء والتفاعل المتغير بين الضوء والظل. وتتميز OMODA 5 EV بمحرك كهربائي قوي وثابت، يعمل بقوة تبلغ 150 كيلوواط، وسعة حزمة بطارية تبلغ 61.06 كيلووات/ساعة، وعزم دوران أقصى يبلغ 340 نيوتن/متر. يضمن هذا المحرك القوي لقائد السيارة تجربة قيادة فعالة وسلسة، من خلال تسارع من 0 إلى 100 كـــــم/س في 7.6 ثوان فقط. ومن خــلال نـــــطاق قيـــادة يبلغ 450 كلم، تمــــــنح OMODA 5 EV لملاكها نمط حياة جديد بيئي واسع الأفق.



الجدير بالذكر أن OMODA 5 EV ستتوافر قريبا في أسواق شرق أوروبا، أميركا الجنوبية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وأوروبا، حيث تعتزم أومودا مواصلة مسيرتها في إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات المستخدمين المتجددة. فمن خلال دمج مفاهيم الجمال العالمية مع ثقافتها التصميمية، تسعى «أومودا» لتقديم نموذج رائد وعالمي للنقل البيئي الذكي يجاري تطلعات المستقبل.



ومن خلال الانغماس في دراسة التوجهات العالمية للشباب، تكرس «أومودا» كل جهودها لاستقطاب فئة عملاء عالميين رائدين وإنشاء علامة تجارية ذات رؤية المستقبلية تسعى لخدمة جيل جديد طموح وواعي. تدرك «أومودا» نمط حياة جيل الشباب المعاصر حول العالم وتهدف لبناء هوية عالمية عابرة لحدود. ومن خلال تكوين فهم عميق للتحديات العالمية، تقدم «أومودا» نموذجا عصريا وتكنولوجيا مستقبلية لجيل Z الشاب عبر سياراتها متميزة.