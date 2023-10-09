ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت بصورة غير متوقعة في سبتمبر، ما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد بصفة عامة، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 83%، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة.

وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس والذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من القراءة السابقة البالغة 187 ألفا.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته 4.2% عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف العام 2021. وعلى الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.

وبالنظر إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نرى أن قوة سوق العمل تقوض جهود البنك المركزي الساعية لكبح جماح التضخم. ويعزز هذا الرقم، إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاما، إذ يتراوح في نطاق 5.25 إلى 5.5%، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام 2023، والتي من المتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين.

وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى 32% مقابل 22% قبل صدور بيانات سوق العمل.



وأدى صدور تلك البيانات إلى ارتفاع قصير الأمد للدولار، ما أدى إلى تراجع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05 وبالنظر إلى السندات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاما وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في ظل قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى 5.15% بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق.



وشهد أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسنا هامشيا في سبتمبر 2023، في ظل ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي ومازال يواجه العديد من التحديات. وعلى الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، ما يعزز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.



من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات الأميركي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، إلا أنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة. ويسهم تحول الإنفاق بعيدا عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الطلب على الخدمات. وتشير تقديرات النمو للربع الثالث من العام إلى 4.9%، في حين نما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني من العام. وتسارعت وتيرة نمو معدلات التضخم في سويسرا خلال سبتمبر، ما يمثل تحولا ملحوظا.

إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مقابل 1.6% الشهر السابق. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الترفيه، والوقود، وزيت التدفئة، والملابس، والأحذية - وكل ذلك في الفترة التي سبقت فصل الشتاء. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، من 1.5% إلى 1.3%.



وبعد تراجع ضغوط الأسعار خلال فصل الصيف، توقع البنك الوطني السويسري زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، بما قد يتجاوز السقف الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%.

وعلى الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدلات كبيرة العام الماضي، إلا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والإيجارات والنقل العام، إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة، ساهم في تعزيز التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة وحدها بمعدل 18% في يناير.



وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى ذروته عند 2% في الربع الرابع من العام. وبعد مفاجأة الأسواق بتعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتا الشهر الماضي، قد يتجه البنك المركزي السويسري إلى رفعها مرة أخرى في ديسمبر، إلا أن معدل التضخم السويسري لا يزال من بين أدنى المعدلات على مستوى الاقتصاديات المتقدمة.