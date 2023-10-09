خديجة حمودة - ووكالات



بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وشددا على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الجانبان توافقا خلال اتصال هاتفي على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني أكد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس السيسي: «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».



ونوه البيان إلى ان الجانبين أكدا «أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها».



وأشار إلى أن «هناك تواصلا للأردن مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة».



وفي اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد ملك الأردن «ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة»، مؤكدا «أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني».



وفي السياق، توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو أمس لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بخصوص الوضع في غزة مع التصعيد الإسرائيلي على غزة إثر هجوم حماس.



وعبرت روسيا عن قلقها البالغ بعد التصعيد الأخير في غزة ودعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف العنف وحملت الغرب مسؤولية عرقلة جهود اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط. وقالت موسكو إن إجراء مفاوضات جدية ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «نعتبر التصعيد الكبير الحالي مظهرا آخر من المظاهر الخطيرة للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن التقاعس المستمر في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها وعرقلة الغرب لعمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين المعنية بالشرق الأوسط التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي. وأضاف أردوغان في تصريح صحافي من إسطنبول أمس، أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشددا على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.



وحث الرئيس التركي إسرائيل وحماس على «دعم السلام» والامتناع عن إلحاق الضرر بالمدنيين، وقال «لا خير في مهاجمة المدنيين. نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لتقليص التوترات (...) ندعو الجميع إلى دعم السلام».



وقال مصدر في الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالين هاتفيين امس مع نظيريه الإسباني والأردني لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).



وكان فيدان قد ناقش أمس الأول القتال الدائر مع نظرائه الأميركي والقطري والسعودي والإيــراني والفلسطيني والمصري، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم ويتسع نطاقه.