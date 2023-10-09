يعاني قطاع غزة الذي يشهد منذ أمس الأول حربا جديدة بدأت بهجوم واسع النطاق شنته حركة حماس انطلاقا منه على إسرائيل، من الفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة الى حصار جوي وبري وبحري خانق تفرضه عليه اسرائيل منذ سنوات.



يقع قطاع غزة جنوب غرب إسرائيل، تحده مصر جنوبا والبحر المتوسط غربا.



ويعد الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا، إذ يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني.



وبموجب اتفاقية أوسلو التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، أصبح قطاع غزة بنسبة 67% منه تحت سيادة السلطة، بينما أقامت اسرائيل مستوطنات يهودية في المساحة المتبقية. في 12 سبتمبر 2005، قامت إسرائيل بانسحاب أحادي لجنودها ومستوطنيها من قطاع غزة.



في يونيو 2006، فرضت اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع عقب أسر جندي اسرائيلي أفرج عنه في عام 2011. وفي 2007 شددت إسرائيل الحصار إثر سيطرة حركة حماس على غزة وطرد عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر مواجهات دامية.



ولا تملك هذه المنطقة الساحلية أي صناعات تقريبا وتعاني من نقص مزمن في المياه والكهرباء والوقود.



وتطال البطالة حوالى نصف سكان القطاع، وثلاثة أرباع الشباب فيه. ويعتمد أكثر من ثلثي السكان على المساعدات الإنسانية. وتعيش النسبة ذاتها منهم تحت عتبة الفقر.



في 27 ديسمبر 2008، أطلقت اسرائيل عملية عسكرية جوية واسعة، ثم برية، تحت اسم «الرصاص المصبوب»، أسفرت عن مقتل 1440 فلسطينيا معظمهم من المدنيين و13 إسرائيليا.



في 14 نوفمبر 2012، بدأ تصعيد عسكري عندما اغتالت اسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري. ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم «عمود السحاب» استمرت ثمانية أيام، وأدت الى مقتل 174 فلسطينيا وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.



في 8 يوليو 2014، شنت إسرائيل عملية «الجرف الصامد» على غزة بهدف وضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وأسفرت العملية عن مقتل 2251 شخصا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون و74 في الجانب الاسرائيلي، جميعهم تقريبا جنود.



وفي مايو 2021، ردت إسرائيل على رشقات من الصواريخ أطلقتها حماس بحملة عسكرية استمرت 11 يوما تخللتها ضربات جوية وقصف مدفعي، ما أوقع 248 قتيلا في غزة، بينهم 66 طفلا، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي بينهم جندي واحد.



وبعد سنتين في مايو 2023، أسفرت خمسة أيام من القتال بين إسرائيل والجناح المسلح في حركة الجهاد الإسلامي عن 33 قتيلا في قطاع غزة بينهم ستة أطفال وقتيلين في إسرائيل، أحدهما عامل فلسطيني. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ستة من قياديي الجهاد الإسلامي. توقفت الاشتباكات بهدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية.