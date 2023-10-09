القاهرة - خديجة حمودة



أغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات امس اليوم الرابع من مدة تلقي أوراق الترشح في السباق الرئاسي.



وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في اليوم الرابع للمرشحين اثنين وهما المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي تقدم امس بأوراق ترشحيه.



ومن المقرر استمرار تقديم أوراق الترشح يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن ينتهى يوم 14 الجاري.



وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.



وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيلا من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.



وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهي:



صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.



وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.



الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.