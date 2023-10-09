قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية امس إن القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء بينما تستعد كييف لشتاء ثان من القصف على نطاق واسع لمنشآت الطاقة لديها.



وأضاف إهنات أن بيانات شهر سبتمبر أظهرت أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز (شاهد) التي صممتها إيران سيتجاوز رقم العام الماضي.



وقال في مقابلة مع التلفزيون الوطني «هذا الخريف والشتاء... يسجل بالفعل رقما قياسيا من حيث عدد طائرات شاهد المسيرة. أكثر من 500 (جرى استخدامها) في سبتمبر».



وقارن هذا الرقم بحملة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا في الشتاء الماضي، وقال إنه جرى استخدام نحو 1000 طائرة مسيرة من طراز شاهد في ستة أشهر.



في الاثناء، أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية امس بأن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 655 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.



وأضافت انه تم صد 9 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك و3 هجمات على محور كراسني ليمان وهجومين في محور دونيتسك، إضافة إلى تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وضرب مركز للتحكم بالطائرات بدون طيار، وتدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطاريات AN/TPQ-50 أميركي الصنع.



كما تم تدمير مركز للتحكم في الطائرات بدون طيار، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع



إلى ذلك، أصيب 11 شخصا بينهم طفلة عمرها تسعة أشهر في قصف روسي على أحياء سكنية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.



وقال الحاكم المحلي أولكسندر بروكودين «شهدت خيرسون ليلة رهيبة أخرى» إذ «قصفت (القوات الروسية) المدينة ومحيطها بشكل متواصل». وأضاف «أصيب 11 من السكان، نقلت امرأة بالغة من العمر 27 عاما وابنتها البالغة تسعة أشهر إلى المستشفى».



ونشر الحاكم على الانترنت مقطع فيديو يظهر فيه مبنى سكني نوافذه وجدرانه مدمرة في عدة طوابق.