اختتم بنك برقان دوره كراع لحفل «فيكم طرب»، خمس ليال في عالم ميامي، الذي شهد نجاحا استثنائيا كأكبر عرض غنائي بصري. وقد أبهر هذا العرض جمهورا غفيرا يتجاوز 25 ألف شخص، ممثلا جميع فئات المجتمع على مسرح الأرينا.



خمس ليال في عالم ميامي، رحلة ساحرة عبر مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، مصحوبة بالنجاح وحب الناس بكل أعمارهم. كان هذا الحدث استعراضا استثنائيا على الصعيدين الموسيقي والبصري، حيث تم تقديم رواية مميزة وفريدة من نوعها لمسيرة نجاح فرقة ميامي الكويتية منذ عام 1985. ليال مليئة بأجمل الأغاني التي ساهمت في تشكيل ذكرياتنا، مصحوبة بتفاعل جماهيري كثيف ومتناغم مع ألحان ميامي.



أثرى العرض الفريد من نوعه مزج الإضاءة الرائعة مع اللوحات البصرية المذهلة وأغاني فرقة ميامي، بالإضافة إلى الأزياء والديكور والغرافيكس، وذلك بفضل خبرات عالمية احترفت الإعداد، مع الحفاظ على الهوية المحلية التي امتازت بها فرقة ميامي.



في تعليقها على هذا الحدث الاستثنائي، قالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «نحن فخورون جدا بالنجاح البارز والمتميز للأضخم عرض غنائي بصري «فيكم طرب» - ليلة مع ميامي برعاية بنك برقان. تمتع الجمهور بتجديد ذكريات طفولتهم مع أشهر أغاني فرقة ميامي الكويتية وتفاعل مع العروض البصرية المذهلة التي أضافت بعدا جديدا وفريدا عن أي عرض سابق. كان هذا العرض تكريما لمسيرة نجاح فرقة ميامي على مدى يفوق الثلاث عقود. إن دعمنا للقطاع الترفيهي والفني في الكويت هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، وشراكتنا مع الجابرية الحرة تعبر عن إيماننا بقدرات الشباب الكويتي وقدرتهم على تقديم أعمال فنية استثنائية على المستوى العالمي».



يستمر بنك برقان في دراسة خطواته القادمة والسباقة نحو دعم القطاع الفني والترفيهي، بهدف إرضاء جميع شرائح المجتمع.