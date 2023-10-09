مبارك الخالدي



انطلق معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس في الإمارات بعد 24 ساعة من انتهاء الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي والتي ستشهد مباراتين وديتين مع كل من الإمارات في 12 الجاري وسورية في 17 منه، وذلك استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.



وقد أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو قائمة من 24 لاعبا، اذ خلت من الحارس المخضرم سليمان عبدالغفور، في حين تم ضم نجم المنتخب الأولمبي محسن فلاح علاوة على مبارك الفنيني العائد من الإصابة.



وضمت القائمة: عبدالرحمن كميل، ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، أحمد الظفيري، محمد دحام، أحمد الزنكي، رضا هاني، فيصل زايد، حسن حمدان، عبدالله عمار، سلطان العنزي، بدر طارق، سلمان العوضي، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد الحربي، عبدالله الفهد، مهدي دشتي، عذبي شهاب، شبيب الخالدي وعبدالرحمن المجدلي.



وفي شأن متصل، أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة البرتغالي ايمليو بيكسي عن قائمة الفريق التي ستلعب مباراة ودية أمام المنتخب القطري في الدوحة 15 الجاري، والتي ضمت 23 لاعبا، هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، عثمان الدوسري، حسن علي حاجية، عبدالعزيز عبدالمحسن البحر، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، يوسف الحقان، خالد الفضلي، بندر المطيري، جاسم شموة، بدر المطيري، محمد الراشد، مساعد امان الشايع، إبراهيم كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالعزيز اسعد، طلال الحجرف، فهد الفضلي، حمد الطويل، وعبدالرحمن العنزي.