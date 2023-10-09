

أطلق مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية برنامج التدريب «إعداد المراسل الصحفي»الذي يركز على أساسيات عمل المراسل الصحافي وآلية العمل بينه وبين المركز الرئيسي والتحديات في العملين الميداني والمكتبي.



ويتناول البرنامج، الذي يحاضر فيه سكرتير التحرير بإدارة شؤون النشرة الاقتصادية في «كونا» محمود بوشهري ويستمر حتى 12 الجاري، أساسيات ومبادئ صحافية عامة ومعايير القيمة الخبرية ومصادر الخبر وعناصره الفنية.



وتتطرق عناصر البرنامج أيضا، إلى أنواع الفنون الخبرية ومهارات التغطية الصحافية، كما يتناول تجارب عدد من المراسلين.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية، الذي أسس في ديسمبر 1995، من أهم مراكز التدريب الإعلامية، حيث قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.