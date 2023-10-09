هادي العنزي



تأهل نادي الكويت لدور الثمانية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة الـ 35 المقامة بالدوحة، وذلك بعد فوزه على السيب العماني 90 -49 فيما خرج القادسية من البطولة بعد خسارته أمام دجلة الجامعة العراقي 90 -94.



وقال مشرف «الأبيض» جعفر حسين عقب المباراة لـ «كونا» إن «الفريق قدم مستوى فنيا عاليا، حيث سيطر على أشواط المباراة الـ 4 ليخرج متقدما بفارق كبير ضد الفريق العماني». وأضاف ان المدرب أراح بعض اللاعبين للمباريات المقبلة، مشيرا إلى تألق اللاعب حمد عدنان واللاعبين الصغار الذين سنحت لهم الفرصة لإثبات مستواهم والاستفادة من الاحتكاك مع فرق أخرى. وذكر أن فريق الكويت سيواجه في الدور الـ 8 للبطولة العربية لكرة السلة فريق دجلة الجامعة العراقي.



من جهته، قال مدير «الأصفر» شايع مهنا ان الفريق قدم مباراة جيدة أمام دجلة الجامعة استطاع فيها المنافسة، إلا أن الفريق يفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات لبعض اللاعبين مثل راشد الرباح ونواف الظفيري وصالح اليوسف.



وأضاف ان «الفريق قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، لافتا إلى ان مثل هذه المباريات ستزيد من قوة الفريق في المنافسات المحلية أو القارية خاصة الاحتكاك مع فرق لديها محترفون على مستوى عال يزيد من خبرة اللاعبين». وتستضيف قطر البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى الـ12 من الجاري، حيث كان حامل لقب النسخة الأخيرة هو نادي الكويت.