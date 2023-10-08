اسامة ابو السعود



اعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف سطام المزين ان عدد المسجلين الراغبين في اداء مناسك الحج هذا العام بلغ 17300 مسجلا منهم 15511 مسجلا من المواطنين و 1789 مسجلا من غير محددي الجنسية حتى الان .



وقال المزين ان الادارة اصدرت تقريرا بالاحصائيات الخاصة بالأسبوع الاول منذ انطلاق عملية تسجيل الحجاج حتى الان تضمن عدد الاتصالات على الخط المباشر والتي بلغت 11830 اتصال وعقدت ورشتي عمل لتعريف الحجاج والجمهور باليات التسجيل .



ولفت إلى ان عدد من طلب المصادقة في برنامج هويتي للراغبين في الحج بلغ 59870 مشيرا الى ان عملية التسجيل في منصة الحج مستمر حتى يوم 10 نوفمبر المقبل .