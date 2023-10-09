أسفر حادث بين 6 مركبات عصر أمس على الدائري السادس عن إصابة 4 أشخاص وتعرض 3 مركبات للتلف بفعل حريق شب فيها، وكذلك شل حركة السير لحين تعامل قوة الاطفاء مع الحدث ورفع المركبات. هذا ودعت وزارة الداخلية ‏امس وفور وقوع الحادث مستخدمي طريق الدائري السادس في اتجاه السالمية مقابل منطقة الشدادية يسار منطقة صباح الناصر الى اتخاذ طرق بديلة حتى يتم التعامل مع حريق المركبة.



كما طالبت قائدي المركبات بالانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات والتعاون مع رجال الأمن عند المرور على الطريق.



إلى ذلك، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية ظهر أمس يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جاسم الخرافي مقابل جامعة الشدادية.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الصمود إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم وقع بين 6 مركبات مما تسبب في حريق 3 منها وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية.



من جهة أخرى، أتت ألسنة اللهب على شاحنة مقابل اسطبلات الجهراء وتم فتح تحقيق في الحريق ومعرفة اذا ما كان متعمدا أو بفعل تماس كهربائي.