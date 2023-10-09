أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود حرص الوزارة والجهات التابعة لها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أهالي مدينة «صباح الأحمد السكنية».



جاء ذلك في تصريح للوزير الشيخ فراس السعود على هامش افتتاحه قسم وزارة «الشؤون» وقسم خدمات الموظف الشامل التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمركز الحكومة مول بمدينة صباح الأحمد السكنية وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية.



وقال الشيخ فراس السعود إن تشغيل الخدمات في مدينة صباح الأحمد السكنية جاء بناء على تعليمات مجلس الوزراء وتنفيذا للتوجيهات التي دعت لتشغيل الخدمات العامة في المدن الاسكانية الجديدة إلى جانب الحرص على تسهيل الخدمات للمواطنين من سكان المدينة.



من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب الافتتاح حرص الهيئة على تذليل الصعاب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بهدف الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم.



وأوضح المطيري أن الهيئة تسعى من خلال فتح صالة الاستقبال بمركز الحكومة مول بمدينة «صباح الأحمد السكنية» إلى تسهيل اجراء المعاملات للقاطنين هناك وتوفير السبل المتاحة الهادفة لذات الغرض.



بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة المتحدث الرسمي لها مبارك البداح في تصريح مماثل إن الصالة تعد الخامسة التي تفتتحها الهيئة بالإضافة إلى الصالتين الحاليتين بمقرها الرئيسي بمنطقة حولي، مبينا أن الأفرع التابعة لها موزعة بين مناطق الجهراء والصباحية واشبيلية وغرناطة.



وأوضح البداح أن التوسع بافتتاح الفروع الموزعة على المحافظات يأتي ضمن الخطط التي تسعى إليها الهيئة والتي تهدف إلى تسهيل انجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات لمنتسبيها وذويهم.