أسامة دياب



هنأ السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



وقال السفير في تصريح صحافي: يشرفني باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالنيابة عن ابناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الكويت ان ارفع الى سمو ولي العهد اسمى آيات التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، داعيا الله العلي القدير ان يحفظ سموه سندا وذخرا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي العزيز، وان يمن عليه بموفور الصحة والعافية لخدمة هذا البلد الحبيب والشعب الأصيل وأن تنعم الكويت بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان وان يحفظها الله من كل مكروه، ويبقيها سندا وذخرا لفلسطين وشعبها وقضيتها وقضايا الأمة العربية جمعاء.