اسامة ابو السعود



أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين، أن عدد المسجلين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام بلغ 17300 مسجل، منهم 15511 مواطنا و1789 مسجلا من المقيمين بصورة غير قانونية حتى الآن.



وقال المزين إن الإدارة أصدرت تقريرا بالإحصائيات الخاصة بالأسبوع الأول منذ انطلاق عملية تسجيل الحجاج حتى الآن تضمن عدد الاتصالات على الخط المباشر، والتي بلغت 11830 اتصالا، وعقدت ورشتي عمل لتعريف الحجاج والجمهور بآليات التسجيل.



ولفت المزين إلى أن عدد من طلب المصادقة في برنامج «هويتي» للراغبين في الحج بلغ 59870، مشيرا إلى أن عملية التسجيل في منصة الحج مستمرة حتى 10 نوفمبر المقبل.