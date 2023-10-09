أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ «دعم إضافي» لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس».



وجاء هذا الإعلان بعدما أكد مسؤول كبير في إدارة بايدن أن مناقشات رفيعة المستوى تجري بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن المساعدات العسكرية.



وقال البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أطلعوا الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على الوضع في إسرائيل وسيواصلان تلقي تحديثات.



وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضا على اتصال مع الإسرائيليين و«نظرائهم في أنحاء المنطقة».



وألقى بايدن خطابا تعهد فيه بتقديم الدعم لإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل المئات في الجانب الإسرائيلي.



وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها الى إسرائيل، مؤكدا ان «مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة».



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو «ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل انهم يستطيعون او أن عليهم استغلال الوضع الراهن».



في سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان لـ «رويترز» إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع وإظهار الدعم.