تكبّدت الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسارة قاسية في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن اللتين تعدان معقلا للمحافظين، حيث يحقق اليمين المتطرف تقدّما، وفق أول التقديرات.

وتراجعت أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب والتي تعد الأكبر في البلاد من حيث المساحة، وهيسن الواقعة غرب البلاد والتي تضم مدينة فرانكفورت حيث مقر المصرف المركزي الأوروبي.

وفي بافاريا لم يبلغ الحزب الديموقراطي الحر عتبة الـ5 بالمائة اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي.

وبذلك اختار الناخبون معاقبة حكومة شولتس في منتصف ولايتها، في وقت تصدّر الحملة موضوعان أساسيان هما القلق حيال الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.

وبحسب التقديرات، فاز المحافظون في الاستحقاقين كما كان متوقعا مع إمكان أن يحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني.

وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل "نحن على المسار الصحيح"، معتبرة أن النتائج تشكل "عقابا" للحكومة و"تصويتا من أجل التغيير".

وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدّمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22% من نوايا التصويت.

واستفاد الحزب من تركّز الحملة إلى حدّ بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر 2021.

وتركزت الحملة أيضا على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصا من سورية وأفغانستان عبر بولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.

وفي هيسن دفع الاشتراكيون الديموقراطيون بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فايزر الثمن إذ حل حزبها رابعا (15,2 بالمائة ) خلف "البديل من أجل ألمانيا" (16,8 بالمائة ) والخضر (15,5 بالمائة )، في حين حل الاتحاد المسيحي الديموقراطي بقيادة المغمور بوريس راين في الطليعة مع 34,7 بالمائة من الأصوات، بتقدّم كبير مقارنة بنتائج 2018 (27 بالمائة )، وفق أول التقديرات.

وقالت الوزيرة النافذة في الحكومة والتي تسعى للاحتفاظ بحقيبتها "لم ننجح في فرض أنفسنا"، معتبرة أن النتائج "مخيبة جدا".

اما في بافاريا حيث تأكد فوز رئيس الحكومة المحلية ماركوس سودر في الاستحقاق، أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعا طفيفا (37,6 بالمائة )، علما بأن هذه النتيجة تعد الأسوأ منذ 70 عاما لحزبه "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، حليف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي".

ومن شأن هذه النتائج أن تضعف حظوظه بالوصول مستقبلا إلى المستشارية.

وفي بافاريا التنافس على أشدّه على المركز الثاني بين "البديل من أجل ألمانيا" (15,8 بالمائة ) والخضر (15,6 بالمائة ، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الضعيف تقليديا في الولاية، تراجعه (8,5 بالمائة ).

ومن المتوقع أن يعيد سودر تشكيل ائتلاف مع حزب "الناخبين الأحرار" المحافظ المتشدد والذي يحظى بتأييد كبير في الأرياف والذي نال 14 بالمائة من الأصوات.

وواجه هذا التشكيل فضيحة مؤخرا حين أقر زعيمه هوبرت أيفانغر (52 عاما) بامتلاك مناشير نازية في شبابه خلال الثمانينات.

غير أن شعبية الحزب لم تتأثر لا بل تعززت إذ ادّعى أيفانغر أنه ضحية "حملة شعواء" وتبنى شقيقه في نهاية المطاف مسؤولية تلك المطبوعات.