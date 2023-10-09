بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة خلال اتصالات هاتفية مع قادة عرب وأجانب، من بينهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضرورة وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سمو الشيخ محمد بن زايد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورؤساء مصر عبدالفتاح السيسي وسورية بشار الأسد وإسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وتابعت "وام" أن سمو الشيخ محمد بن زايد بحث خلال الاتصالات ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

كما بحث أيضا أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.