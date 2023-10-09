أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع لليوم الثالث إلى 436 وأكثر من ألفي مصاب.

وأفادت الوزارة ، بمقتل 436 فلسطينيا منهم 91 طفلا و61 سيدة فيما أصيب 2271 بجراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، بأن إسرائيل "تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وذكر البزم أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد الكيان الصهيوني منذ صباح أول أمس السبت، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الكيان الصهيوني، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام2007.