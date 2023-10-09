عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل المانع، بجولة تفقدية لمدرسة مشعان الخضير بمنطقة حولي التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والاستماع لأهل الميدان التربوي والوقوف على متطلباتهم والحرص على تسخير الإمكانيات وتذليل التحديات واستثمار الموارد بشكل فعّال لضمان بيئة تعليمية مثلى.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات قام بها المانع سابقا في عدد من مدارس منطقة العاصمة والاحمدي والفروانية التعليمية ومدارس التربية الخاصة منذ انطلاق العام الدراسي.

والجدير بالذكر أن الوزير المانع يقوم بجولات تفقدية دورية وذلك حرصا منه على متابعة احتياجات العاملين في الميدان التعليمي و الاستماع لملاحظاتهم، والتأكد من استقرار العملية التعليمية في كافة مدارس التعليم العام والخاص والنوعي.