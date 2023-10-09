ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين، أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي بلغ في شهر سبتمبر الماضي 1250456 راكبا.

وقال المدير العام للإدارة بالتكليف عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن مطار الكويت الدولي شهد خلال سبتمبر الماضي زيادة في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 19 في المئة في وقت ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 8 في المئة وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في سبتمبر الماضي 675768 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 574688 راكبا بينما بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 142628 راكبا بزيادة نسبتها 44 في المئة عن سبتمبر العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ 11814 رحلة مقارنة مع 9933 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي لافتا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا في سبتمبر الماضي كانت دبي والقاهرة وإسطنبول وصبيحة وجدة والدوحة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي أفاد الجلوي بأن حركة الشحن في سبتمبر الماضي بلغت نحو 9ر18 مليون كيلوغرام بواقع نحو 8ر14 مليون كيلوغرام لحركة الشحن الوارد ونحو 1ر4 مليون كيلوغرام للصادر.

وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال سبتمبر الماضي أشار إلى أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 28 في المئة فيما بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 28 في المئة ونحو 44 في المئة لبقية الشركات.