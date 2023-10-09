عقد معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا ندوة علمية تحت عنوان "التعاون بين الكويت وتكساس: أحدث التوصيات في رعاية مرض السكري". و قد حاضر العديد من الاستشاريين والباحثين المختصين خلال هذه الندوة، بما في ذلك البروفيسور رالف ديفرونزو، أستاذ الطب المرموق من معهد تكساس للسكري، والبروفيسور فهد الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري، بالإضافة إلى محاضرين بارزين آخرين من تكساس ومعهد دسمان للسكري.



وقد ألقى الدكتور قيس صالح الدويري، المدير العام لمعهد دسمان للسكري، كلمة افتتاحية خلال هذه الندوة مرحباً بالمحاضرين والحضور، مسلطاً الضوء خلالها على التقدم اللافت الذي يحرزه المعهد في مجال الابحاث في مجال السكري ومضاعفاته المختلفة، وعلى الدور الهام الذي يبذله المعهد في نشر الوعي حول مرض السكري وسبل الوقاية منه بين كافة شرائح المجتمع. وأضاف قائلاً من خلال هذا التعاون مع معهد تكساس للسكري في الولايات المتحدة، يسعى المعهد إلى الحرص على مواكبة أحدث التوصيات لرعاية مرض السكري ومضاعفاته المختلفة، حيث تمت مناقشة عدة جوانب هامة من بينها دور علم الوراثة والتمثيل الغذائي للدهون في حدوث مرض السكري.



ويجدر بالإشارة الى أن البروفيسور ديفرونزو يعتبر أحد الرواد في مجال علاج مرض السكري، حيث تسهم أبحاثه في فهم فسيولوجي مرض السكري بالإضافة إلى تطوير أدوية مرض السكري. وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جوائز من الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) والجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD). ويعمل البروفيسور ديفرونزو كمستشار ومتعاون مع معهد دسمان للسكري لتقديم خطة عمل شاملة لمرضى السكري في الكويت، ومناقشة أحدث التوصيات المعتمدة للرعايةالطبية لمرض السكري ومضاعفاته. تركز هذه الخطة بشكل أساسي على الوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السكري، والتدخل المبكر لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بمرض السكري، بالإضافة إلى تحسين التحكم بمرض السكري للمصابين به. وهذا النهج لديه القدرة على تحسين نوعية حياة شريحة المصابين بشكل كبير، وزيادة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المالية على أنظمة الرعاية الصحية.