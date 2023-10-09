عمليات بيع عشوائية على الاسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض الاسهم القيادية ضمن مكونات السوق الأول

أحمد مغربي

شهدت بورصة الكويت انخفاضات كبيرة منذ بداية جلسة اليوم الاثنين ليتراجع مؤشر السوق العام بنحو 1.7 % حتى الآن، وذلك بضغط من تراجع مؤشر السوق الأول الذي انخفض بنسبة 1.55 %، في ظل الانخفاض الذي تشهده الأسهم القيادية.

وتشهد وتيرة التداول عمليات بيع عشوائية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تسييل ملحوظ تقوم على الأسهم

القيادية.

وبلغت سيولة السوق المتداولة نحو 28 مليون دينار جرت على اكثر من 116 مليون سهم خلال جلسة اليوم.