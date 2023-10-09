تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الاشتباك مع عناصر حركة حماس في محيط قطاع غزة حيث حشد الكيان الصهيوني تعزيزات، في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة غير المسبوقة التي شنّتها الحركة وخلّفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

وشبّه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون العملية غير المسبوقة لحماس داخل إسرائيل والحرب الجارية، بأنها تشبه اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت لصحافيين: "ما زلنا نقاتل. ثمة ما بين سبعة الى ثمانية مواقع في محيط غزة".

وأضاف: "اعتقدنا أننا سنتمكن من السيطرة بشكل كامل أمس. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم".

وأعلن الجيش قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين.

وتسعى قوات الاحتلال لاستعادة السيطرة بعد هجوم حماس المباغت، وتواصل مطاردة عناصر حماس في جنوب إسرائيل حيث حشدت 100 ألف من جنود الاحتياط، وفق متحدث باسم الجيش.

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس صباح السبت، وفق ما أعلن الجيش فجر الاثنين، مشيرا الى أن 2150 إسرائيليا أصيبوا بجروح.

وأكدت منظمة إسرائيلية غير حكومية تهتم بأعمال الإغاثة مقتل "قرابة 250" شخصا فقط قرب الحدود مع غزة، في تجمع هاجمه عناصر حماس.