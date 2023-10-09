طلبت السفارة الأمريكية في لبنان من مواطنيها في المنطقة توخي الحذر بسبب غموض الوضع في إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت، عبر منصة " اكس"، اليوم الإثنين، " لا يزال الوضع غير قابل للتنبؤ به، ويجب على المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة توخي الحذر".

وأضافت "يجب على مواطني الولايات المتحدة في لبنان الذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بالسفارة الأمريكية في بيروت".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد الكيان الصهيوني منذ صباح أول أمس السبت، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكانت مناطق شبعا وكفرشوبا جنوب لبنان شهدت توتراً أمس الأحد بعد قصف وحدات عسكرية إسرائيلية بالمدفعية والدبابات خارج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، رداً على استهداف " حزب الله" بالقذائف والصواريخ ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية. وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع جرحى من بين المواطنين.

وينفذ الجيش اللبناني منذ أول أمس انتشارًا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.