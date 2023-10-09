أحمد مغربي

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، انه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية للكويت، ندشن اليوم انطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خارطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، أن أهم المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الرأسمالية والتي تعد أهم محاور نجاح برنامج عمل الحكومة هي تلك المتعلقة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان عن أن شركة نفط الكويت تعتزم الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، بالإضافة إلى إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.