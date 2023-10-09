أكد النائب خالد الطمار أن محاور استجواب النائب د. مبارك الطشه لوزيرة الاشغال العامة د. أماني بوقماز مهمة وكفيلة بإسقاط حكومة بأكملها وليس الوزيرة فقط.

وقال الطمار في تصريح صحافي، بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة،إن الاستجواب مكون من أربعة محاور منها محوران مهمان بشأن شبهات الفساد وتنفيع وتضارب مصالح والتراخي والتهاون في تحصيل الغرامات المستحقة من قبل المقاولين.



وأضاف متسائلاً " كيف نثق في حكومة أو وزيرة عجزت عن إصلاح الطرق وقام أحد وزرائها بالإعلان صراحة أن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها 1%".



وبين أن الوزيرة مضى عليها عام ولم تقدم إلا الوعود تلو الوعود ولم تقدم إنجازاً يذكر على أرض الواقع، داعياً الوزيرة إلى أن تقوم بمواجهة الاستجواب وتفنيد المحاور الأربعة إن استطاعت أن تفندها.



وأكد أن الاستجواب أداة كفلها الدستور وأعطى الحق لكل نائب في استجواب أي وزير يراه أو رئيس الحكومة.



وقال الطمار "أقسمنا أمام الله وأمام الشعب الكويتي على احترام الدستور"، موجها رسالة إلى الحكومة وجميع وزرائها بأن الفاسد والمفسد والمقصر سوف تتم محاسبتهم.