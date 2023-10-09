أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان عن أن الشركة تعتزم الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج حتى عام 2040، بالإضافة إلى إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، انه ومن أجل تحسين إدارة المحفظة والأصول يجب علينا استراتيجيا تحسين عمليات استخلاص النفط من المكامن الحالية، بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يوفر استدامة أطول لعملياتنا في إنتاج النفط والغاز.

وذكر انه منذ تأسيس شركة نفط الكويت وحتى يومنا هذا تم اكتساب ثروة من الخبرات الفنية والإدارية التي نسعى لتوظيفها في سبيل الاستمرار على طريق النجاح، وتحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية العامة حتى 2040 الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت.

وقال إنه من أجل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية، أصبح لزاما تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار في عملياتنا وتطوير مواردنا الهيدروكربونية كعوامل أساسية لنجاح استراتيجيتنا، هذا وقد أثمرت جهودنا في السنوات الماضية تحسين عمليات حقن المياه للمحافظة على طاقة المكامن في حقولنا المعمرة، ومعالجة التحديات التي تفرضها زيادة إنتاج المياه من المكامن، كما أن تنفيذ مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج واستدامته.