التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح صباح اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 التي تنعقد اليوم وغدا في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي، إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والهامة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما إلى أعلى المستويات.

كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف ودعم المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.