ناقشت لجنة المرافق العامة في اجتماعها اليوم الاثنين، تكليف المجلس فيما يتعلق بصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، بحضور وزيرة الأشغال وعدد من المسؤولين المعنيين.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الوزيرة أماني بوقماز قدمت عرضا تفصيليا عن الجهود الحكومية التي تمت خلال العقد الأخير لصيانة الطرق بجميع المناطق وما يجري تجهيزه من إجراءات لطرح العقود وترسيتها والرقابة عليها.



وأوضح لاري أن العرض الذي قدمته الوزيرة للجنة ذكر أن هناك خطورة عالية في طرق متعددة ويجب معالجتها بالسرعة الممكنة.



وشدد على ضرورة تحقيق الأمن والسلامة على الطرق لأن العنصر البشري هو الأهم، داعيا كل الجهات ذات العلاقة بتسريع إجراءات العقود وضمان جودة تنفيذها.



وطالب لاري وزارة الأشغال بالاجتهاد في إنجاز المشاريع نظرا لأهمية عامل الوقت، مؤكدا أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة.