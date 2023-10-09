أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عباس عزيز عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2024/2023 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية، وكذلك من خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 حتى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة 7- 11/1/2024 أثناء ساعات الدوام الرسمي كما هو مبين في الخطة الزمنية المذكورة في الجدول.

وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن (70%) للقسم العلمي و(78%) للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية، وعليه فإن الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الإنترنت

كما أوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني2024/2023 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين آنفا تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع، لافتا أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت، ولا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني، حيث سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

التأكد من إمكانية تقديم طلب الالتحاق إلكترونياً

وأضاف د. فاضل عباس عزيز أنه في حال عدم إمكانية دخول الطالب إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها، علما أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات.

المستندات المطلوبة لاعتماد القبول

وأضاف أنه على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية وفئة القبول، لافتا الى أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبين عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.

الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. فاضل عباس عزيز إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي (65%) للقسم العلمي و(72%) للقسم الأدبي.

وأوضح أن على الطالب أن يقدم ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2023/2024. أما إذا كانت نسبة الطالب (70 %) فأعلى للقسم العلمي و(78%) فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور آنفا.

طلبة الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم

وأفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأن على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة والمعلنة ضمن الجدول رقم (2)، مؤكدا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.

المحولون من خارج جامعة الكويت وطلبة المنح الثقافية

وأضاف د.فاضل عباس عزيز أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارا من يوم الأحد 24/12/2023 وتستمر حتى الخميس 11/1/2024.

وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عباس عزيز تصريحه بدعوة المتقدمين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت، وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول، حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.