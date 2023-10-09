أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 12/2023م موجها إلى الأئمة والخطباء بـ «القنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق».

وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «قال الله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء: 92، وقال النبي ﷺ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى» أخرجه الشيخان.

وتابع «وإنه لا يخفى عليكم ما للمسجد الأقصى من مكانة عظيمة في الإسلام وفي قلوب المسلمين وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات مستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا ندعوكم للقنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق بأن يحفظهم الله تعالى وينصرهم على تلك الممارسات».