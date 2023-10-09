أرشفة أكثر من 12 مليون صفحة بنظام «الأمج» خلال الـ 9 أشهر الماضية

أسامة أبو السعود



صرح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، بأن أعمال القطاع شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك اتساقا مع توجه الدولة في ميكنة كل الخدمات والاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات بما ينعكس بالسهولة واليسر على المراجعين.



وأوضحت وزارة العدل في تصريح لها حجم تلك الإنجازات، حيث أشارت إلى أن المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية ـ

الإدارة العامة للتنفيذ خلال الـ 9 أشهر من هذا العام 2023 ابتداء من 2023/1/1 حتى 2023/9/30 بلغت ‎45.125.537.068 مليونا.



فيما بلغت الإحصائية الإجمالية للإدارات لنظام الأرشيف الإلكتروني (الامج) لوزارة العدل خلال عام 2023 للفترة من 1/1/2023 إلى 30/9/2023 عدد الصفحات 12 مليونا و263 ألفا و574 صفحة.



وتتضمن الإحصائيات جهود مختلف المحاكم والنيابات وقطاعات الوزارة الأخرى.



















