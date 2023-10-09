عاطف رمضان



أظهر تقرير شهري صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر سبتمبر 2023، ان عدد الطلبات القائمة بلغ 91096 طلبا خلال هذا الشهر وعدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة بلغ 1060 طلبا وتم انجاز 22581 معاملة عبر تطبيق سهل.



وحسب التقرير فإن «السكنية» أنجزت 137 معاملة عبر موقعها الإلكتروني.



وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله جاء في التقرير انه بلغ عدد الوحدات السكنية 24 ألفا و509 وحدات وبلغ عدد القسائم الاسكانية 22 ألفا و153 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الإسكانية 2356 منتجا.



وعن المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 فقد بلغ اجمالي عدد المخصصين 6992 مواطنين، كما بلغ عدد اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر 538 وحدة وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 9413 وحدة.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية والوحدات السكنية» فقد ذكر التقرير ان في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها في العقد الاول 587 بيتا، نسبة الانجاز التعاقدية لها 64.2% ونسبة الانجاز الفعلية 58.73%، وفيما يخص العقد الثاني 597 بيتا نسبة الانجاز التعاقدية له 65.18% ونسبة الانجاز الفعلية 49.99%.



وعن العمارات في مدينة صباح الأحمد السكنية 1110 شقق تم الانتهاء من انجاز المشروع.



وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الانجاز التعاقدية لها 23.21% ونسبة الانجاز الفعلية 28.47%.



وفي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية للطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار تم الانتهاء من التجهيزات الموقعية والمباشرة بتنفيذ الاعمال ونسبة الانجاز الفعلية 0.44%.



ووفق التقرير بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 53 مبنى منها 3 مبان في المطلاع وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى وجنوب عبدالله المبارك 31 مبنى وتوسعة الوفرة 3 مبان.



وعن عدد المناقصات الانشائية والخدمات التي تم طرحها 2 مناقصة احداهما لإنارة الضواحي N8 وN7 في مشروع المطلاع، ومناقصة إنارة الضواحي N11 وN10 وN9 في مشروع المطلاع.



وبلغ عدد العقود الإنشائية والخدمات التي تم توقيعها عقدين لطبقة الأسفلت السطحية للوفرة ومقسم هاتف ومكتب بريد رئيسي في المطلاع.



وعن شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار اذونات البناء، ففي مدينة المطلاع N12 وN5 بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 26845 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 28228 شهادة وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 3227 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 3260 شهادة وفي خيطان للقسائم المسلمة 1367 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 1448 شهادة.