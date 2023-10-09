تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، من ضبط (118) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في مناطق (الفروانية - السالمية "برايح سالم" - المهبولة)، بينهم (22) مخالفاً يقومون ببيع المواد الغذائية بسوق عشوائي وغير مرخص داخل منطقة برية على (طريق الدائري السابع)، وتم تحرير مخالفات بحق العمالة والباعة الجائلين من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ورفع المواد الغذائية المعروضة في المكان تمهيداً لإتلافها من قبل بلدية الكويت، وجار إحالة جميع المخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.