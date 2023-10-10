

وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المياه الكويتية اتفاقية تعاون لدعم جهود الدولة وبرامجها في تحقيق الاستدامة بمجال المياه وإمكانية استحداث مناهج وبرامج دراسية تؤهل الخريجين لسوق العمل في وظائف تعنى بالمياه وصيانة معداتها وأجهزتها.



وقال رئيس جمعية المياه د.صالح المزيني، في تصريح صحافي خلال التوقيع، إن اتفاقية التعاون تعتبر خريطة طريق للهيئة والجمعية في إقامة وتنظيم وتنسيق الأعمال والمشاريع المجتمعية والعلمية والتدريبية والمهنية في مجالات علوم المياه لتصميم وتنفيذ وتطوير مناهج وبرامج وخطط تدريبية مهنية ومشاريع تنفيذية في مجالات علوم المياه والطاقة وتطبيقاتها وتخصصاتها على مستوى الكويت.



وأضاف المزيني أن الاتفاقية تتضمن المشاركة في عمل الدراسات والبحوث العلمية والاستفادة من هذه البحوث والمشاريع التطبيقية وتبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية.



وأوضح أن الاتفاقية تتضمن كذلك التعاون في عمل مؤتمرات أو ملتقيات علمية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، علاوة على الاستفادة من مخرجات المشاريع التي نفذتها الجمعية بخفض فواتير استهلاك المياه في المباني التابعة للهيئة.



وذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية ستكون هناك برامج تدريبية لتخصصات جديدة تلبي احتياجات الوزارات والهيئات المعنية والقطاع الخاص وبما يخدم رؤية «كويت جديدة 2035» وبما لا يتعارض مع لوائح ونظم هيئة التطبيقي.



وبين أن هذه البرامج ستكون قيد التطوير المستمر لرفع كفاءة المدربين والمتدربين وفق احتياجات وزارات الدولة والهيئات المحلية مع الاستفادة من جمعية المياه في إعداد أو تقديم برامج التدريب ذات الاختصاص الدقيق للعاملين في نفس المجال ورفع مستوى تلك البرامج لمواكبة التقدم التكنولوجي فيها.