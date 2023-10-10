أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ان سماء الكويت ستشهد خسوفا جزئيا مع اكتمال البدر يوم السبت 28 الجاري.



وقال المشرف العام عن المتاحف ومتحف الفضاء في المركز خالد الجمعان لـ «كونا»، إن ظل الأرض يحجب 6% من قرص القمر عند ذروته ويمكن رؤية هذا الخسوف في أوروبا وآسيا وافريقيا وغرب استراليا، مبينا أن الخسوف يستغرق ساعة و17 دقيقة.



وأضاف أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير لهذا العام، مشيرا الى أن الخسوف القادم للقمر سيكون في 18 سبتمبر 2024.



وأوضح أن الخسوف سيبدأ بمرحلة شبه الظل ثم يصبح خسوفا مبينا أن مرحلة شبه الظل هي التراجع في إضاءة القمر دون أن يخسف القمر، وتبدأ هذه المرحلة بتمام الساعة 9.01 مساء، ثم تبدأ مرحلة الخسوف الجزئي في تمام الساعة 10.35 مساء، وتكون ذروته الساعة 11.14 مساء وتنتهي في 11.52 مساء.



وأفاد الجمعان بأن هناك ثلاثة أنواع من الخسوف الأول هو الكلي، وذلك عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض فينخسف قرص القمر، ما يؤدي إلى فقدان رؤيته نهائيا في منتصف الليل خصوصا بالمناطق الصحراوية.



وبين أن النوع الثاني هو الخسوف الجزئي ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض فينخسف جزء من قرص القمر، أما الثالث فهو خسوف شبه الظل ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط فيصبح ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.



وذكر أن متحف الفضاء سيقوم بتوثيق الظاهرة ضمن خطته في عمل أرشيف علمي فلكي لجميع الظواهر بسماء الكويت.