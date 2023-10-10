دعا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جميع قطاعات الوزارة للتركيز على الرؤية الجديدة للوزارة والتعاون في تطبيقها وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لما لها من أهمية في تأمين الخدمات لجميع المستفيدين.



جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الوزارة عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط استعرض خلاله مستجدات الخطة الإنمائية مع قياديي الوزارة ومناقشة خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وإيجاد الحلول لها.



وأوضح البيان أن خطة الوزارة تتركز على إنشاء محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال أنظمة الإنتاج التقليدية والطاقة المتجددة ومناقشة تطبيق نظام المزود المستقل IPP في مشاريع المحطات الجديدة.



وأفاد بأن الخطة تتضمن كذلك تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وتطوير أنظمة التحكم للشبكة الكهربائية ومناقشة تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وذلك من خلال استكمال منظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه.



وبين أن الاجتماع ناقش أيضا برنامج عمل الحكومة 2023-2027 بعنوان «تعديل المسار ـ اقتصاد منتج ورفاه مستدام» الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف سعاتها الإنتاجية، حيث تم عرض المشاريع الخاصة بخطة عمل الحكومة وآخر المستجدات الخاصة بها.