عبدالعزيز الفضلي



قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أمس بجولة تفقدية لمدرسة مشعان الخضير بمنطقة حولي التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والاستماع لأهل الميدان التربوي والوقوف على متطلباتهم والحرص على تسخير الإمكانات وتذليل التحديات واستثمار الموارد بشكل فاعل لضمان بيئة تعليمية مثلى.



وتأتي الجولة ضمن سلسلة جولات قام بها المانع سابقا في عدد من مدارس منطقة العاصمة والأحمدي والفروانية التعليمية ومدارس التربية الخاصة منذ انطلاق العام الدراسي.



والجدير بالذكر أن المانع يقوم بجولات تفقدية دورية، وذلك حرصا منه على متابعة احتياجات العاملين في الميدان التعليمي والاستماع لملاحظاتهم، والتأكد من استقرار العملية التعليمية في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي.