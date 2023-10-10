حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة علمية بعنوان «التعاون بين الكويت وتكساس.. أحدث التوصيات في رعاية مرض السكري»، والتي شهدت مشاركة العديد من الاستشاريين والباحثين المختصين في تقديم محاضرات مميزة، ومنهم أستاذ الطب بمعهد تكساس للسكري البروفيسور رالف ديفرونزو، والرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري البروفيسور فهد الملا، بالإضافة إلى محاضرين آخرين بارزين.



وفي البداية، ألقى مدير عام معهد دسمان للسكري د.قيس الدويري، كلمة رحب خلالها بالحضور، وسلط الضوء على التقدم الذي يحرزه المعهد بمجال الأبحاث في مجال السكري ومضاعفاته المختلفة، مؤكدا دوره في نشر الوعي حول مرض السكري وسبل الوقاية منه بين كل شرائح المجتمع.



وقال الدويري: من خلال التعاون مع معهد تكساس للسكري نسعى إلى مواكبة أحدث التوصيات لرعاية مرض السكري ومضاعفاته المختلفة، حيث تمت مناقشة عدة جوانب مهمة من بينها دور علم الوراثة والتمثيل الغذائي للدهون في حدوث مرض السكري.



جدير بالذكر أن البروفيسور رالف ديفرونزو من أحد الرواد في مجال علاج مرض السكري، حيث تسهم أبحاثه في فهم فسيولوجية المرض وتطوير الأدوية الخاصة به وحصل على العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جوائز من الجمعية الأميركية للسكري ADA والجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري EASD، ويعمل كمستشار ومتعاون مع معهد دسمان للسكري لتقديم خطة عمل شاملة لمرضى السكري في الكويت ومناقشة أحدث التوصيات المعتمدة للرعاية الطبية للمرضى.



وتركز الخطة بشكل أساسي على الوقاية من السكري للمصابين بمقدمات المرض والتدخل المبكر للأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرا وهذا النهج سوف يسهم في تحسين نوعية حياة شريحة المصابين بشكل كبير وزيادة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المالية على أنظمة الرعاية الصحية.