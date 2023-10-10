

اسامة ابو السعود



شارك المستشار د. عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.