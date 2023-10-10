twitter facebook whatsapp viber telegram email رئيس المجلس الأعلى للقضاء شارك في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول «التعاون» الثلاثاء 2023/10/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4085 A+ A- استمع المستشار د. عادل بورسلي مع المشاركين في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون اسامة ابو السعودشارك المستشار د. عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.