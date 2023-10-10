

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي الدحيل القطري عودة مهاجمه البلجيكي ادميلسون جونيور دا سيلفا إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام الشباب السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أواخر شهر فبراير الماضي والتي أجبرته على الغياب لنحو 7 أشهر عن الملاعب.



وذكر النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البلجيكي أنهى فترة تأهيله عقب الإصابة التي تعرض لها والتي استدعت خضوعه لعملية جراحية، مشيرا إلى أن اللاعب التحق بالتدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو تأهبا للاستحقاقات المقبلة.



ومن المقرر أن يتم تجنيس اللاعب البلجيكي ادميلسون، من أجل اللعب في صفوف «العنابي» رسميا خلال الفترة المقبلة، ليكون المحترف الثاني الذي يتم تجنيسه بعد المدافع البرازيلي للوكرة لوكاس مينديز (33 عاما)، الذي انضم مؤخرا إلى قائمة المنتخب التي ستخوض غمار بطولة الأردن الدولية الودية.



هذا، ويستعد الدحيل للإعلان عن تعاقده الرسمي مع المدرب الفرنسي السابق لنادي باريس سان جرمان كريستوف غالتييه خلفا لكريسبو، حيث يتواجد المدرب الفرنسي في الدوحة لإتمام إجراءات التعاقد مع إدارة النادي.



من ناحية أخرى، نظمت اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، جولة لوفد من ممثلي العديد من وسائل الإعلام، في ستاد لوسيل الذي يحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة الآسيوية. وتقام البطولة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، على 6 ملاعب مونديالية أخرى هي البيت، والجنوب، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إلى جانب ملعبي جاسم بن حمد، وعبدالله بن خليفة.