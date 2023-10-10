قتل عشرون عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي (الاسايش) وأصيب العشرات بجروح بقصف جوي تركي استهدف أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.



ومنذ الخميس، استهدفت تركيا عشرات المواقع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية التي اعلنها الأكراد من جانب واحد في شمال شرق سورية، بينها مقرات عسكرية ومرافق بنى تحتية، ردا على هجوم في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين مطلع أكتوبر قالت تركيا إن منفذيه «تدربا وجاءا» من سورية وتبناه حزب العمال الكردستاني «بي كي كي».



وأعلنت قوات الأمن الكردية أنه قامت طائرة حربية تركية باستهداف مركز لقواتها، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.



وأحصى المرصد مقتل عشرين عنصرا من الاسايش جراء الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى «لوجود نحو خمسين جريحا بعضهم بحالة خطرة».



وهرعت سيارات الإسعاف بعد الهجوم لنقل الجثث والمصابين من موقع الحادث، فيما استنفر العديد من المستشفيات في المنطقة بعد نقل الجرحى إليها. وطلبت السلطات والجوامع عبر مكبرات الصوت من المواطنين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، وفق ما أفاد مراسلون لفرانس برس.