شهدت مناطق شمال غرب سورية، التي تسيطر عليها المعارضة، أمس هدوءا نسبيا في اليوم الخامس من التصعيد وحملة القصف المكثف السوري ـ الروسي الذي تقول دمشق انه يأتي ردا على الهجوم على الكلية الحربية، والذي أودى بحياة العشرات الخميس الماضي.



وبعد ليلة من القصف العنيف، شهدت مدينة ادلب أمس إغلاقا شبه تام للمحال التجارية والأسواق، وتراجع حركة المرور والسير في الشوارع خوفا من تجدد القصف، فمن النادر أن تفتح وسط التصعيد العسكري الذي تشنه قوات النظام وروسيا على الشمال السوري.



وقال سكان إنهم أجبروا على البقاء في منازلهم تجنبا للقصف، بينما فضل آخرون انتظار الصباح لنقل أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا لم تتعرض للقصف.



وذكرت مديرية صحة إدلب، أن حصيلة القصف التي بدأت يوم الخميس الماضي ارتفعت إلى 49 قتيلا و279 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن القصف شمل مناطق عديدة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.



من جهته، ذكر موقع «أثر» الموالي، أن الطيران الحربي السوري ـ الروسي المشترك استهدف بعدة غارات مواقع تابعة لـ «الحزب الإسلامي التركستاني» على محور ريف اللاذقية الشمالي.