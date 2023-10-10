مفرح الشمري



تحت شعار «أهلا بالعالم في سلطنة عمان»، أعلنت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في مؤتمرها الصحافي عن إطلاق مهرجان الدن بنسخته الرابعة والأولى دوليا خلال الفترة من 22 حتى 31 الجاري، وذلك في الجمعية العمانية للسيارات، وتتضمن هذه النسخة عروض مسرح الكبار ومسرح الأطفال ومسرح الشارع، بالاضافة إلى مسابقات أخرى مثل مسابقة أفضل صورة مسرحية ومسابقة أفضل فريق إعلامي لإبراز التنوع والإبداع المحيط بالمهرجان الذي يحرص صناعه على امتاع الجمهور وضيوفه من خلال العروض المشاركة التي تم اختيارها بدقه لما فيها من ابداع في توصيل افكارها، سواء في مسرح الكبار او الطفل او حتى مسرح الشارع.



وبلغ عدد العروض الاجمالي 288 عرضا للمشاركة في المهرجان، مسرح الطفل 47 عرضا، و136 عرضا في مسرح الكبار، بالإضافة إلى 117 عرضا لمسرح الشارع وذلك من 31 دولة عربية وأجنبية.



وتم اختيار 24 عرضا مسرحيا من بين هذه العروض للمشاركة في المهرجان، مع مشاركة فرق من سلطنة عمان وأخرى من خارجها كالكويت والأردن والعراق وتونس ومصر وسورية، إلى جانب فرق من إيران وإسبانيا وكازاخستان والمغرب والهند والمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.



ولتقييم هذه الأعمال الفنية المتنوعة، ستتشكل لجان تحكيم تضم 15 عضوا، منهم 6 من سلطنة عمان و9 من خارجها، ممثلين عن المغرب وقطر والبحرين والسعودية والمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.



ويبلغ عدد الضيوف والمشاركين الدوليين الذين سيشاركون في المهرجان 260 ضيفا، وسيتاح أيضا خلال المهرجان 5 ورش مسرحية من شأنها اكتشاف المواهب وتنميتها وهي فرصة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مهاراتهم الفنية، و8 جلسات حوارية للتفاعل وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.



إلى جانب ذلك، يعمل أكثر من 250 شابا وشابة، من طلبة الكليات والجامعات والمهتمين كمنظمين، بجد لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي الكبير.



وخلال المؤتمر الصحافي، تم توقيع ثلاثة اتفاقيات تعاون بين مهرجان الدن الدولي ومؤسسات أخرى أولها الجمعية العمانية للسيارات الشريك اللوجستي ويمثلها سليمان بن عبدالله الرواحي مدير عام الجمعية، حيث ساهمت الجمعية في توفير الموقع وتجهيز المسارح وجميع التجهيزات والمعدات الفنية الخاصة بالمهرجان، وصرح مدير الجمعية قائلا «يسعدنا تعزيز شراكتنا الإستراتيجية مع فرقة الدن للثقافة والفن، ونتوقع تطورا قويا لحضور المسرح والفن والثقافة العمانية للعالم، واستدامة حقيقية لطاقات الشباب العماني من خلال مهرجان الدن الدولي وغيرها من الأحداث العالمية التي تستضيفها هذه الفرقة الآخذة بالنمو».



ووقع مهرجان الدن الدولي اتفاقية أخرى مع مختبرات المستقبل للتكنولوجيا وذلك لإطلاق نسخا رقمية باستخدام تقنية «الرموز غير القابلة للاستبدال» المعروفة عالميا باختصار NFT في مهرجان الدن الدولي «أهلا بالعالم في سلطنة عمان» كهدية تذكارية قيمة للحضور.



حيث صممت هذه الأصول الرقمية بالتعاون مع الشريك الإبداعي لفرقة مسرح الدن الوكالة الإبداعية «جالكسي واي»، وهي مستوحاة من الهوية العمانية لإبراز جمال التراث العماني وتنوعه، حيث تعكس العناصر التاريخية التي تتضمنها عراقة الحضارة العمانية وتاريخها، كما أنها ترمز إلى التزام مهرجان الدن الدولي بتعزيز الثقافة العمانية، وتعريف العالم بها.



وفي الحديث مع الرئيس التنفيذي لشركة مختبرات المستقبل للتكنولوجيا معاذ الرحبي، قال «نحن سعداء بهذه الشراكة مع مهرجان الدن الدولي، والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز حضور سلطنة عمان في مجال التكنولوجيا الرقمية والصناعات الإبداعية، ونحن نؤمن بأن هذه التقنيات الحديثة يمكن أن تسهم في خلق اقتصاد رقمي في السلطنة، وتعزيز التواجد والحضور للسلطنة في الأسواق العالمية».



من جانبه، قال رئيس فرقة مسرح الدن محمد النبهاني «نحن ملتزمون بتقديم أفضل التجارب الثقافية والفنية للجمهور، ونعتقد أن هذه الشراكة مع مختبرات المستقبل للتكنولوجيا ستساعدنا على تحقيق أهدافنا. ونحن نتطلع إلى إطلاق هذه الأصول الرقمية التذكارية في المهرجان، والتي ستكون بمثابة هدية تذكارية قيمة للحضور».



وعقدت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن تجديد شراكة مع مؤسسة ريذم لتنظيم الفعاليات ممثلة في سالم الرواحي المدير التنفيذي للشركة، حيث سيجمع المهرجان مع هذه الشركة شراكة فنية استراتيجية لادارة واخراج التفاصيل الفنية للمهرجان، ومنها انتاج الهوية السمعية والمقاطع الترويجية للمهرجان كما ستقوم الشركة بإدارة التجهيزات الفنية للمهرجان من قاعات العروض والعروض الفنية والمؤتمر الصحفي وحفلي الافتتاح والختام والفعاليات المصاحبة للمهرجان.



ويأتي تجديد الشراكة ايمانا من الفرقة بدور المؤسسات العمانية الصغيرة في ابراز قدراتها وجودتها في محافل كبيرة وضخمة مثل مهرجان الدن الدولي.