حقق نادي سبورتي اف سي فوزه الأول في الدرجة الثالثة الاماراتي، بالفوز على نادي سيتي 3-2 ضمن الجولة الثانية ليرتقي إلى المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المتصدر.



ويعتبر نادي سبورتي أول فريق بإدارة كويتية يشارك في منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، بعد اعتماده من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي للانضمام رسميا في دوري الدرجة الثالثة.



وعبر مالك أكاديمية سبورتي الرياضية لكرة القدم أحمد المدعث عن سعادته بتحقيق فريق سبورتي أف سي انتصاره الأول في الدوري الإماراتي، متمنيا أن يستمر الفريق في تقديم نتائج مميزة في الجولات المقبلة من البطولة ومشيدا بجهود جميع اللاعبين في اللقاء.



وشدد على أن فريق سبورتي يطمح إلى ترك بصمة في أول مشاركة له في الدوري الإماراتي، موجها الشكر إلى الاتحاد الإماراتي على تعاونه، وتجاوبه بتسجيل فريق الأكاديمية الأول كأحد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثالثة.