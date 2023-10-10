تجنب برشلونة حامل اللقب هزيمته الأولى للموسم وتعادل 2-2 قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء أمام مضيفه غرناطة أمس الأول في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل البديل سيرجي روبرتو. وبهذا التعادل المخيب، تراجع برشلونة من الوصافة إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، ونقطة خلف جاره جيرونا.



ودخل الشاب المتألق لامين جمال تاريخ الدوري الإسباني بعدما سجل الهدف الأول لبرشلونة، ليصبح عن 16 عاما و87 يوما أصغر هداف في الدوري، محطما رقم الكاميروني فابريس أولينغا الذي كان يبلغ 16 عاما و98 يوما، وسبق للمغربي الأصل أن أصبح في أبريل الماضي أصغر لاعب في برشلونة يلعب أساسيا عن 15 عاما و290 يوما، ثم بات الشهر الماضي أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الإسباني وأصغر هداف وذلك في الفوز على جورجيا 7-1 في تصفيات كأس أوروبا 2024.



وفي مباراة أخرى، أهدى الفرنسي أنطوان غريزمان المضيف أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على فريقه الأسبق ريال سوسييداد 2-1 من ركلة جزاء، ما سمح لنادي العاصمة باستعادة المركز الرابع من أتلتيك بلباو.



وواصل فياريال نزيف النقاط بخسارته أمام ضيفه لاس بالماس 1-2، فيما اكتفى ريال بيتيس أيضا بنقطة من زيارته الى ملعب الجريح الآخر ألافيس بالتعادل معه 1-1.



إلى ذلك، دفع خوسيه لويس مينديليبار ثمن البداية السيئة لإشبيلية في الدوري الإسباني ولم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، بعدما أقيل من تدريب الفريق أمس الأول وفق ما أعلن الأخير.



ورشحت وسائل الإعلام الإسبانية مدرب أتلتيك بلباو وفالنسيا السابق مارسيلينو غارسيا تورال لتسلم المهمة.



ألمانيا



وفي الجولة الـ 7 للدوري الألماني لكرة القدم، تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه فرايبورغ 3-0 أمس الأول، ليرفع النادي «البافاري» رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثالث في «البوندسليغا»، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند النقطة العاشرة في المركز الثامن. وفي مواجهات أخرى، تفوق آينتراخت فرانكفورت على ضيفه هايدنهايم 2-0، فيما تصدر باير ليفركوزن الترتيب بعد فوزه على كولن 3-0.