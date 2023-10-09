الرياض ـ كونا: أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار بورسلي لـ «كونا» عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه الرياض.



وقال بورسلي إن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التقارب في الأنظمة والقوانين وهو ما تم تحقيقه فعلا، مبينا أن اجتماعات رؤساء المحاكم تعمل على زيادة مستوى هذا التقارب.



وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحاكم الخليجية عبر تبادل الخبرات في المجال القضائي.