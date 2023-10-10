أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م.محمد بوعركي أهمية مشاركة الكويت في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي باعتباره فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول والمؤسسات في المجال ذاته، كما أن من شأن مثل هذه المشاركات رفع تصنيف الكويت العالمي على المؤشر السيبراني.



وقال بوعركي لـ «كونا»، خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، إن المركز الوطني الكويتي يتطلع إلى التعاون مع الدول بشأن تبادل الأفكار والممارسات الجيدة لمكافحة التهديدات السيبرانية المتنامية، علاوة على أن هذه المشاركة من شأنها منح المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت فرصة تصنيفه في المؤشر العالمي «سايبر إندكس».



وأشار إلى أهمية الحدث الذي يجمع العديد من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول تحت منصة واحدة لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول علاوة على فضل إقامة الجلسات الحوارية لمناقشة استراتيجيات وسبل تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي.



وذكر أن فعاليات الأسبوع تتطرق إلى مختلف القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني منها التهديدات الحالية والمستقبلية وسبل مكافحة الهجمات السيبرانية وصولا إلى إيجاد آلية مشتركة مع الدول لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.



ولفت إلى أهمية تعزيز مفهوم الأمن السيبراني على مستوى الأفراد والدول من خلال التوعية بحفظ البيانات الشخصية والصور والملفات والفيديوهات والحسابات الشخصية وكلمات المرور والحسابات البنكية وعلى مستوى الدولة في حماية أمنها الإلكتروني وحماية الأنظمة المالية والاقتصادية من الهجمات الإلكترونية والقرصنة.