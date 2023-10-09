اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بمدينة الكويت، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.



وقد أكد رئيسا الجانبين على أهمية بناء مستهدفات طموحة بين البلدين لتنمية الشراكة في جميع مجالات التعاون، وأهمية العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن نطاق عمل اللجنة، كما أكدا على رغبتهما في مواصلة العمل لتحقيق تلك المبادرات وإيجاد مبادرات إضافية تخدم مستهدفات المجلس التنسيقي السعودي ـ الكويتي ضمن إطار عمل اللجنة المناط بها.



تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية منبثقة من مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي والتي يترأسها كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.



وأشارت المنيفي في كلمتها إلى أن هذه اللجنة تشكل نموذجا فريدا من نوعه للعلاقات الثنائية يحتذى عند التعامل مع الدول الأخرى، وأن ما شهدته النقاشات والمباحثات بين المختصين من مختلف الجهات الحكومية في كلا البلدين من حرص كبير وتسابق للتعاون، والتي أثمرت نتائجها عن 18 مبادرة، وأكثر من 10 مشاريع لاتفاقيات ومذكرات التفاهم مما يعكس حالة الحماس والرغبة لبناء شراكة استراتيجية بينهما.



كما أكدت على أن ما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة والتي توجت أعمالها بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية يعكس الحرص المتبادل على التواصل والتشاور وتبادل الخبرات مما يحقق نموا مطردا في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.